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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим - 50 км/год

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтує 90 дорожніх знаків 3.29 “Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину”. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму телеграм-каналі.

У Києві з 1 листопада запроваджується єдиний швидкісний режим - 50 км/год

“Змін зазнає сім ділянок вулично-дорожньої мережі столиці: Набережне, Наддніпрянське та Столичне шосе, проспект Бажана, вулиці Саперно-Слобідська та Набережно-Рибальська від Гаванського мосту до вулиці Електриків, а також проспект Шухевича від Північного мосту до вулиці Бальзака”, — пояснив Костянтин Усов.

За його словами, зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 № 1739/5803 “Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада”, а перелік вулиць конкретизується відповідним актом комісійного обстеження вулиць та доріг до цього рішення.

З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва — 50 км/год окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

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