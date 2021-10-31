В Киеве с 1 ноября вводится единый скоростной режим – 50 км/ч

"Изменение затронет семь участков улично-дорожной сети столицы: Набережное, Приднепровское и Столичное шоссе, проспект Бажана, улицы Саперно-Слободская и Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до улицы Электриков, а также проспект Шухевича от Северного моста до улицы Бальзака", - Константин Усов.

По его словам, изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 № 1739/5803 “О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября”, а перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог к этому решение.

С 1 ноября по 1 апреля максимально разрешена скорость движения по путям Киева — 50 км/ч кроме участков, где разрешенная скорость ниже.