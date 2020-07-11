У Києві вже 6 115 підтверджених випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Києві за останню добу зафіксовано 125 нових випадків захворювання на COVID-19, всього з початку пандемії у столиці захворіло 6 115 людей. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“Кількість хворих на COVID-19 у столиці останніми днями збільшується. Ще в 125 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 124 киян. На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, — зазначив він.
Так, захворіли 57 жінок віком від 20 до 80 років, 61 чоловiк віком від 21 до 75 рокiв, 1 дівчинка, якій 7 років та 6 хлопчиків від 4 до 14 років.
“Захворіли, зокрема, і троє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 25 людей. Всього коронавірус подолали 2058 мешканців столиці”, — додав Кличко.
За його словами, найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі — 36. У Шевченківському — 18. Та в Святошинському і Голосіївському районах — по 14 випадків.
Нагадаємо, в Україні на 9:40 11 липня зафіксовано вже 52 843 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків — 800.