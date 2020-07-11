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В Киеве уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

В Киеве уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12633 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. В Киеве за последние сутки зафиксировано 125 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии в столице заболело 6115 человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

“Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще у 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, — отметил он.

Так, заболели 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет, 61 мужчина в возрасте от 21 до 75 лет, 1 девочка, которой 7 лет и 6 мальчиков от 4 до 14 лет.

“Заболели в том числе и трое медиков. В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы”, — добавил Кличко.

По его словам, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 36. В Шевченковском — 18 Да в Святошинском и Голосеевском районах — по 14 случаев.

Напомним, в Украине на 9:40 11 июля зафиксировано уже 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев — 800.

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Украинские Национальные Новости

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