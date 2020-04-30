У Києві вже 1401 випадок COVID-19: ще один хворий у Києво-Печерській лаврі

"Сьогодні у нас плюс 60 людей, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус. Серед них троє медиків, один випадок летальний. На сьогодні у столиці вже 1 401 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Захворіли: 31 жінка віком від 18 до 84 років, 4 дівчинки віком до 17 років, 18 чоловіків віком від 22 років до 84 і 7 хлопчиків віком до 17 років, 1 хворий з Києво-Печерської лаври", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 30 квітня зафіксовано вже 10 406 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 261 летальний. Приріст випадків захворювання за добу - 540, що одне з найбільших значень з початку епідемії.