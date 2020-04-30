В Киеве уже 1401 случай COVID-19: еще один больной в Киево-Печерской лавре

"Сегодня у нас плюс 60 человек, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них трое медиков, один случай летальный. На сегодня в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Заболели: 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет, 4 девочки в возрасте до 17 лет, 18 мужчин в возрасте от 22 лет до 84 и 7 мальчиков в возрасте до 17 лет, 1 больной из Киево-Печерской лавры", - отметил он.

Напомним, в Украине на 9:00 30 апреля зафиксировано уже 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 261 летальный. Прирост случаев заболевания за сутки - 540, что одно из наибольших значений с начала эпидемии.