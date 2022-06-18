У Києві водії масово скаржаться на неякісне пальне на АЗС - Рубан

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“Сьогодні дане питання дерегульоване і Держпродспоживслужба Україна неодноразово зверталася до Міністерства економіки та Кабінету міністрів щодо поновлення контролю якості палива. Адже сьогодні лише місто Київ приймає від 5 до 10 звернень громадян, які скаржиться на якість роботи автотранспорту після заправки будь-яким паливом”, — розповів Рубан.

Доповнення

Раніше Рубан повідомляв, що за останні півтора місяці лише у столиці за результатами проведених на АЗС перевірок накладено штрафів на загальну суму понад 1,5 млн грн. Держпродспоживслужба також просить скасувати мораторій на проведення перевірок якості пального, адже є випадки його розведення.