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У Києві водії масово скаржаться на неякісне пальне на АЗС - Рубан

У Києві водії масово скаржаться на неякісне пальне на АЗС - Рубан

Київ • УНН

 • 189781 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. В Києві приймають від 5 до 10 звернень громадян, які скаржиться на якість роботи автотранспорту після заправки будь-яким пальним. Про це повідомив начальник Головного управління Держспоживслужби в місті Києві Олег Рубан в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні дане питання дерегульоване і Держпродспоживслужба Україна неодноразово зверталася до Міністерства економіки та Кабінету міністрів щодо поновлення контролю якості палива. Адже сьогодні лише місто Київ приймає від 5 до 10 звернень громадян, які скаржиться на якість роботи автотранспорту після заправки будь-яким паливом”, — розповів Рубан.

Доповнення

Раніше Рубан повідомляв, що за останні півтора місяці лише у столиці за результатами проведених на АЗС перевірок накладено штрафів на загальну суму понад 1,5 млн грн. Держпродспоживслужба також просить скасувати мораторій на проведення перевірок якості пального, адже є випадки його розведення.

Українські Національні Новини

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