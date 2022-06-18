В Киеве водители массово жалуются на некачественное горючее на АЗС - Рубан

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве принимают от 5 до 10 обращений граждан, которые жалуются на качество работы автотранспорта после заправки любым топливом. Об этом сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

“Сегодня данный вопрос дерегулирован и Госпродпотребслужба Украина неоднократно обращалась в Министерство экономики и Кабинет министров по возобновлению контроля качества топлива. Ведь сегодня только город Киев принимает от 5 до 10 обращений граждан, которые жалуются на качество работы автотранспорта после заправки любым топливом”, — рассказал Рубан.

Дополнение

Ранее Рубан сообщал, что за последние полтора месяца только в столице по результатам проведенных на АЗС проверок наложено штрафов на общую сумму свыше 1,5 млн грн. Госпродпотребслужба также просит отменить мораторий на проведение проверок качества горючего, ведь есть случаи его разведения.

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