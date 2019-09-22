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У Києві вночі посеред вулиці знайшли малолітню дівчинку

У Києві вночі посеред вулиці знайшли малолітню дівчинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Києві вночі наряд патрульної поліції побачив на лавці на вулиці Героїв Дніпра малолітню дівчинку без супроводу дорослих. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у столиці.

"Близько півночі патрульні побачили на вулиці дівчинку без супроводу дорослих. Під час спілкування вона сказала, що її звати Величко Олександра, їй 9 років і живе вона на п’ятому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Героїв Дніпра. Себе називає Аля. Більше інформації дитина не надала", - сказано у повідомленні.

Згодом рідні дитини знайшлися. Правоохоронці нині з’ясовують всі обставини інциденту.

Нагадаємо, у Фастові, в Київській області, зник 15-річний хлопець, який пішов з дому та не повернувся.

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