У Києві вночі посеред вулиці знайшли малолітню дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Києві вночі наряд патрульної поліції побачив на лавці на вулиці Героїв Дніпра малолітню дівчинку без супроводу дорослих. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у столиці.
"Близько півночі патрульні побачили на вулиці дівчинку без супроводу дорослих. Під час спілкування вона сказала, що її звати Величко Олександра, їй 9 років і живе вона на п’ятому поверсі 9-поверхового будинку на вулиці Героїв Дніпра. Себе називає Аля. Більше інформації дитина не надала", - сказано у повідомленні.
Згодом рідні дитини знайшлися. Правоохоронці нині з’ясовують всі обставини інциденту.
Нагадаємо, у Фастові, в Київській області, зник 15-річний хлопець, який пішов з дому та не повернувся.