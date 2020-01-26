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У Києві внаслідок ДТП перекинувся автомобіль: загинула 70-річна пасажирка

Київ • УНН

 • 15205 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Києві на Броварському проспекті сталася ДТП за участю автомобілів Кіа та Renault, внаслідок чого одна людина загинула та ще троє постраждали. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

У Києві внаслідок ДТП перекинувся автомобіль: загинула 70-річна пасажирка

"Автопригода сталася за участю двох легкових автомобілів. У результаті аварії один пасажир загинув на місці, двох водіїв та пасажира госпіталізовано", - сказано у повідомленні.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Броварському сталася дорожньо-транспортна подія. На місце негайно прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група Головного управління поліції та лікарі "швидкої допомоги".

Правоохоронці попередньо встановили, що 35-річний водій автомобілю Renault, рухаючись в напрямку міста Бровари, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Кіа.

У результаті 70-річна пасажирка Кіа загинула на місці, іншого пасажира та обох водіїв іномарок з травмами різного ступеня доставлено до медичного закладу.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини та механізм смертельної автопригоди.

Нагадаємо, на Львівщині, у селі Куликів, легковик смертельно травмував пішохода.

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