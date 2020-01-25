На Львівщині легковик насмерть збив 84-річного чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 січня. УНН. На Львівщині, у селі Куликів, легковик смертельно травмував пішохода. Про це повідомили кореспонденту УНН у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
24 січня о 16:15 годині на автодорозі М-09 “Львів-Рава-Руська” в смт. Куликів, біля магазину “Ліон”, автомобіль “Део Ланос”, під керуванням водія 1994 року народження, вчинив наїзд на пішохода, мешканця смт. Куликів 1938 року народження.
“В результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження (ЗЧМТ, СГМ, закрита травма грудної клітки, множинні переломи з обох сторін, важка поєднана травма тіла, підшкірна енфізерма, перелом лівої гомілки), від яких помер в лікарні”, — повідомили у департаменті.
Обставини події з’ясовуються.
Як писав УНН, у результаті ДТП під Краматорськом загинула одна людина.