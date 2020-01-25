У результаті ДТП під Краматорськом загинула одна людина

Аварія сталося сьогодні вранці, 25 січня, по вул. Танкіста у м. Краматорськ. На місце події виїхали слідчі Головного управління поліції Донеччини та слідчо-оперативна група місцевої поліції.

“Поліцейські попередньо встановили, що 30-річний водій авто „ВАЗ 2101“ виїхав за межі проїзної частини вправо та врізався у дерево. Внаслідок удару пасажир транспорту помер на місці аварії, керманич з травмами доставлений у лікарню”, — вказано у повідомленні.

Повні обставини ДТП встановлюються. На місці продовжують працювати поліцейські.

Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як писав УНН, на Львівщині внаслідок ДТП загинула 15-річна дівчина.