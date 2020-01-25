В результате ДТП под Краматорском погиб один человек

Авария произошла сегодня утром, 25 января, по ул. Танкиста в г. Краматорск. На место происшествия выехали следователи Главного управления полиции Донетчины и следственно-оперативная группа местной полиции.

“Полицейские предварительно установили, что 30-летний водитель авто „ВАЗ 2101“ выехал за пределы проезжей части вправо и врезался в дерево. В результате удара пассажир транспорта скончался на месте аварии, водитель с травмами доставлен в больницу”, — указано в сообщении.

Полные обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте продолжают работать полицейские.

Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как писал УНН, на Львовщине в результате ДТП погибла 15-летняя девушка.