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В Киеве в результате ДТП перевернулся автомобиль: погибла 70-летняя пассажирка

Киев • УНН

 • 15205 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП с участием автомобилей Киа и Renault, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

В Киеве в результате ДТП перевернулся автомобиль: погибла 70-летняя пассажирка

"Автопроисшествие произошло с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии один пассажир погиб на месте, двое водителей и пассажир госпитализированны", - говорится в сообщении.

В полицию поступило сообщение о том, что на Броварском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Главного управления полиции и врачи "скорой помощи".

Правоохранители предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля Renault, двигаясь в направлении города Бровары, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Киа.

В результате 70-летняя пассажирка Киа погибла на месте, другого пассажира и обоих водителей иномарок с травмами различной степени доставили в медицинское учреждение.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и механизм смертельной ДТП.

Напомним, в Львовской области, в селе Куликов, автомобиль смертельно травмировал пешехода.

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