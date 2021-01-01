У столиці виявили вже понад 112 тис. випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві за минулу добу виявили 885 хворих на COVID-19, за весь час пандемії захворіло 112 356 осіб. Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко, повідомляє УНН.
"У Києві за минулу добу виявили 885 хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Померли 16 людей. Усього за період пандемії у столиці 1935 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 112 356", - сказав Кличко.
Він зазначив, що серед тих, хто захворів:
▪️ 506 жінок (віком від 18 до 88 років);
▪️ 334 чоловіки (від 18 до 93 років);
▪️ 24 дівчинки (від 1 до 17 років);
▪️ 21 хлопчик (від 1 до 17 років).
"Захворіли, зокрема, 25 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 73 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 508 людей. Усього коронавірус подолали 39 911 мешканців столиці", - додав мер Києва.
За його словами, найбільше випадків захворювання виявили: у Дарницькому районі – 229, у Дніпровському – 195, ще 69 випадків в Оболонському районі.
Нагадаємо, в Україні вже понад 1,064 млн випадків COVID-19, за добу - 9 432.