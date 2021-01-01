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В столице обнаружили уже более 112 тыс. случаев COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 885 больных COVID-19, за все время пандемии заболело 112 356 человек. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко, сообщает УНН.

В столице обнаружили уже более 112 тыс. случаев COVID-19

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 885 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 1935 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 112 356", - сказал Кличко.

Он отметил, что среди заболевших:
▪️ 506 женщин (в возрасте от 18 до 88 лет);
▪️ 334 мужчины (от 18 до 93 лет);
▪️ 24 девочки (от 1 до 17 лет);
▪️ 21 мальчик (от 1 до 17 лет).

"Заболели, в частности, 25 медиков. В больницы столицы госпитализировали 73 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 508 человек. Всего коронавирус преодолели 39 911 жителей столицы", - добавил мэр Киева.

По его словам, больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе - 229, в Днепровском - 195, еще 69 случаев в Оболонском районе.

Напомним, в Украине уже более 1,064 млн случаев COVID-19, за сутки - 9432.

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