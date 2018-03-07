У Києві вирішили закрити пункти обігріву через потепління

Окрім того, за даними прес-служби, 5 пунктів обігріву Департаменту соціальної політики переведені з цілодобового режиму роботи у звичайний.

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Нагадаємо, на період сильних морозів, у столиці працювало 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі. Із початку зимового періоду до пунктів обігріву звернулось 1745 осіб.