У Києві вирішили закрити пункти обігріву через потепління
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Із 7 березня, у зв’язку з покращенням погодних умов, Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про завершення роботи 24 додаткових пунктів обігріву, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
Окрім того, за даними прес-служби, 5 пунктів обігріву Департаменту соціальної політики переведені з цілодобового режиму роботи у звичайний.
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Нагадаємо, на період сильних морозів, у столиці працювало 44 пункти обігріву, 18 із яких – у цілодобовому режимі. Із початку зимового періоду до пунктів обігріву звернулось 1745 осіб.