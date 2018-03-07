В Киеве решили закрыть пункты обогрева из-за потепления
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. С 7 марта, в связи с улучшением погодных условий, Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о завершении работы 24 дополнительных пунктов обогрева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Кроме того, по данным пресс-службы, 5 пунктов обогрева Департамента социальной политики переведены из круглосуточного режима работы в обычный.
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Напомним, в период сильных морозов, в столице работало 44 пункта обогрева, 18 из которых - в круглосуточном режиме. С начала зимнего периода в пункты обогрева обратилось 1745 человек.