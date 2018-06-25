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У Києві викрали чоловіка, введено план “перехоплення”

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Київські поліцейські розшукують зловмисників, які на вулиці Тургенівській насильно посадили чоловіка у автомобіль, введено план “перехоплення”. Про це повідомив відділ комунікації поліції міста Києва, передає УНН.

Як повідомили правоохоронці, близько 12:00 у чергову частину Шевченківського управління поліції почали надходити повідомлення від свідків про те, що на вул. Тургенівській двоє невідомих насильно посадили невстановленого чоловіка у автомобіль темного кольору та поїхали з місця події.

Поліцейські патрулі та слідчо-оперативна група територіального управління поліції відразу прибули на місце події та поспілкувалися зі свідками. Окрім того, у столиці ввели план “перехоплення”: розшукується автомобіль “Фольксваген Гольф” темно-синього кольору.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, у рамках якого проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій для встановлення зловмисників і їх місця перебування.

Нагадаємо, пенсіонер на Харківщині кілька днів тримав 9-річну дівчину в зачиненій котельні.

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