В Киеве похитили мужчину, введен план "перехват"

Как сообщили правоохранители, около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия.

Полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались со свидетелями. Кроме того, в столице ввели план "перехват": разыскивается автомобиль "Фольксваген Гольф" темно-синего цвета.

Следователи начали уголовное производство по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению злоумышленников и их местонахождения.

Напомним, пенсионер на Харьковщине несколько дней держал 9-летнюю девушку в закрытой котельной.