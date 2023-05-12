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У Києві відкриють раніше зачинені вестибюлі станцій метро

У Києві відкриють раніше зачинені вестибюлі станцій метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У Києві орієнтовно з 14 травня відкриються раніше зачинені вестибюлі станцій метрополітену. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, заяву якого цитує КМВА в Telegram, пише УНН.

Деталі

Як вказано, Київська міська військова адміністрація ухвалила рішення відкрити орієнтовно з 14.05.23 тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену:

  • «Чернігівська»,
  • «Лівобережна»,
  • «Нивки»,
  • «Святошин»,
  • «Героїв Дніпра»,
  • «Оболонь»,
  • «Контрактова площа»,
  • «Васильківська»,
  • «Харківська» ,
  • «Позняки».

Цитата

«Рішення узгоджено з Національної поліцією. Воно ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном. Київська міська військова адміністрація систематично працює над удосконаленням захисту та безпеки столиці, її мешканців. Але при цьому ми не забуваємо, що усі безпекові заходи повинні максимально поєднуватися із комфортом цивільного життя киян і гостей міста. Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей», - повідомив Сергій Попко.

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