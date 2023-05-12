В Киеве откроют ранее закрытые вестибюли станций метро
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Киеве ориентировочно с 14 мая откроются ранее закрытые вестибюли станций метрополитена. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, которого цитирует КГВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как указано, Киевская городская военная администрация приняла решение открыть ориентировочно с 14.05.23 временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена:
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- «Черниговская»,
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- «Левобережная»,
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- «Нивки»,
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- «Святошин»,
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- «Героев Днепра»,
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- «Оболонь»,
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- «Контрактовая площадь»,
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- «Васильковская»,
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- «Харьковская» ,
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- «Позняки».
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Цитата
«Решение согласовано с Национальной полицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы по метрополитену. Киевская городская военная администрация систематически работает над усовершенствованием защиты и безопасности столицы, ее жителей. Но при этом мы не забываем, что все меры безопасности должны максимально сочетаться с комфортом гражданской жизни киевлян и гостей города. Также подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей», - сообщил Сергей Попко.
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