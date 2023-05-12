В Киеве откроют ранее закрытые вестибюли станций метро

Детали

Как указано, Киевская городская военная администрация приняла решение открыть ориентировочно с 14.05.23 временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена:



«Черниговская»,



«Левобережная»,



«Нивки»,



«Святошин»,



«Героев Днепра»,



«Оболонь»,



«Контрактовая площадь»,



«Васильковская»,



«Харьковская» ,



«Позняки».



Цитата

«Решение согласовано с Национальной полицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы по метрополитену. Киевская городская военная администрация систематически работает над усовершенствованием защиты и безопасности столицы, ее жителей. Но при этом мы не забываем, что все меры безопасности должны максимально сочетаться с комфортом гражданской жизни киевлян и гостей города. Также подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей», - сообщил Сергей Попко.

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