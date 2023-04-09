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У Києві відбулася загальноміська толока: вивезли понад 6 тисяч кубометрів сміття

У Києві відбулася загальноміська толока: вивезли понад 6 тисяч кубометрів сміття

Київ • УНН

 • 973979 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві відбулася загальноміська толока, у межах якої вдалося зібрати та вивезти понад 6 тисяч кубометрів сміття, інформує Київська міська державна адміністрація з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, пише УНН.

Деталі

Толоки в Києві пройшли в усіх районах на понад 300 локаціях. Очищенням територій займалися міські служби спільно з трудовими колективами підприємств й організацій та мешканцями навколишніх будинків. У межах толоки на різних локаціях були також висаджені понад 2,3 тисячі рослин.

Як зазначив заступник голови КМДА, робота з озеленення столиці лише починається.

“Це традиційні сезонні акції з прибирання та наведення ладу в місті після зими. Зараз у Києві активно прибирають у дворах, чистять автошляхи, впорядковують парки, сквери, прибирають стихійні звалища”, — сказав він.

Біля головного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка на вулиці Володимирській висаджена алея 12-річних платанів. Дерева одразу оснастили автоматичною системою крапельного поливу, щоб за спекотної погоди зелені насадження мали достатньо вологи.

“У цей важкий час ми маємо бути особливо згуртованими, демонструючи ворогові наскільки важко зламати моральний дух українців. Міська влада вдячна усім, хто долучився сьогодні до роботи”, — додав Пантелеєв.

Доповнення

У КМДА закликають усіх власників, орендарів і балансоутримувачів територій продовжувати дбати про чистоту та порядок.

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