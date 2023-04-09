В Киеве состоялась общегородская толока: вывезли более 6 тысяч кубометров мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве состоялась общегородская толока, в рамках которой удалось собрать и вывезти более 6 тысяч кубометров мусора, информирует Киевская городская государственная администрация со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, пишет УНН.
Детали
Толоки в Киеве прошли во всех районах на более 300 локациях. Очисткой территорий занимались городские службы совместно с трудовыми коллективами предприятий и организаций и жителями окрестных домов. В рамках толоки на различных локациях были также высажены более 2,3 тысячи растений.
Как отметил заместитель председателя КГГА, работа по озеленению столицы только начинается.
“Это традиционные сезонные акции по уборке и наведению порядка в городе после зимы. Сейчас в Киеве активно убирают в дворах, чистят автодороги, благоустраивают парки, скверы, убирают стихийные свалки”, — сказал он.
Возле главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на улице Владимирской высажена аллея 12-летних платанов. Деревья сразу оснастили автоматической системой капельного полива, чтобы при жаркой погоде зеленые насаждения имели достаточно влаги.
“В это трудное время мы должны быть особенно сплоченными, демонстрируя врагу насколько трудно сломить моральный дух украинцев. Городская власть благодарна всем, кто присоединился сегодня к работе”, — добавил Пантелеев.
Дополнение
В КГГА призывают всех владельцев, арендаторов и балансодержателей территорий продолжать заботиться о чистоте и порядке.
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