У Києві відбудеться третя благодійна барахолка СобаняCharity
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У неділю, 21 серпня, у Києві відбудеться третя благодійна барахолка СобаняCharity, яка проводиться з метою збору коштів на допомогу собачому притулку у Фастові, повідомляє УНН з посиланням на сторінку організаторів у Фейсбук.
Благодійна барахолка відбудеться у дворику дуже неординарної подільської локації - бару "MOTLOKH" на Межигірській 23/22 (на розі Ярославської).
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"Всі зібрані кошти підуть на потреби собачого притулку у Фастові, зруйнованого росіянами. На барахолці, окрім одягу, будуть сумки, взуття, прикраси, аксесуари, книжки та всілякі приємні і неочікувані дрібниці. Приходьте - і дізнаєтесь)", - ідеться у повідомленні організаторів.
Деталі
Адреса проведення заходу: Межигірська вулиця, 23/22, Київ.
Триватиме захід з 13 до 20 години.
"Приходьте вхопити літо за хвіст разом з нами і допомогти хвостикам з Фастова) Собань обожнюємо, собані вітаються - беріть їх з собою", - додали організатори.
Додамо
Захід СобаняCharity відбувається у Києві вже втретє. Під час другої барахолки активістам вдалося зібрати кошти на відбудову вольєрів для собак з притулку у Фастові.