В Киеве состоится третья благотворительная барахолка СобаняCharity
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В воскресенье, 21 августа, в Киеве состоится третья благотворительная барахолка СобаняCharity, которая проводится с целью сбора средств на помощь собачьему приюту в Фастове, сообщает УНН со ссылкой на страницу организаторов в Фейсбук.
Благотворительная барахолка состоится во дворике очень неординарной подольской локации – бара "MOTLOKH" на Межигорской 23/22 (на углу Ярославской).
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"Все собранные средства пойдут на нужды собачьего приюта в Фастове, разрушенного россиянами. На барахолке, кроме одежды, будут сумки, обувь, украшения, аксессуары, книги и всевозможные приятные и неожиданные мелочи. Приходите - и узнаете)", - говорится в сообщении организаторов.
Детали
Адрес проведения мероприятия: Межигорская улица, 23/22, Киев.
Продлится мероприятие с 13 до 20 часов.
"Приходите схватить лето за хвост вместе с нами и помочь хвостикам из Фастова) Собань обожаем, собани приветствуются – берите их с собой", - добавили организаторы.
Добавим
Мероприятие СобаняCharity проходит в Киеве уже в третий раз. Во время второй барахолки активистам удалось собрать средства на восстановление вольеров для собак из приюта в Фастове.