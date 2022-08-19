В Киеве состоится третья благотворительная барахолка СобаняCharity

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"Все собранные средства пойдут на нужды собачьего приюта в Фастове, разрушенного россиянами. На барахолке, кроме одежды, будут сумки, обувь, украшения, аксессуары, книги и всевозможные приятные и неожиданные мелочи. Приходите - и узнаете)", - говорится в сообщении организаторов.

Детали

Адрес проведения мероприятия: Межигорская улица, 23/22, Киев.

Продлится мероприятие с 13 до 20 часов.

"Приходите схватить лето за хвост вместе с нами и помочь хвостикам из Фастова) Собань обожаем, собани приветствуются – берите их с собой", - добавили организаторы.

Добавим

Мероприятие СобаняCharity проходит в Киеве уже в третий раз. Во время второй барахолки активистам удалось собрать средства на восстановление вольеров для собак из приюта в Фастове.