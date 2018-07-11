У Києві в Луговому озері потонув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У озері, що знаходиться в Оболонському районі столиці, загинув чоловік. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, передає УНН.
“10 липня, о 20:17, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на озері Опечень (інша назва - Лугове), що в Оболонському районі столиці, знаходиться тіло людини”, — йдеться у повідомленні.
На місце події було направлено водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у м. Києві.
По прибутті до місця виклику рятувальники встановили, що на відстані 15 м від берега знаходиться тіло чоловіка. За допомогою водолазного-рятувального спорядження його тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.
Наразі причина та обставини трагічного випадку встановлюються.
З початку літа кількість загиблих по м. Києву сягає вже 15 осіб проти 9 осіб за аналогічний період у минулому році. А з початку 2018 року на водних об’єктах столиці загинуло 32 людини — це на 10 осіб більше, ніж за аналогічний період у 2017 році.
Загалом з початку 2018 року у водоймах країни загинуло понад 500 осіб.