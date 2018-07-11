В Киеве в Луговом озере утонул мужчина

“10 июля, в 20:17, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о том, что на озере Опечень (другое название — Луговое), что находится в Оболонском районе столицы, находится тело мужчины”, — говорится в сообщении.

По прибытии к месту вызова спасатели установили, что на расстоянии 15 м от берега находится тело мужчины. С помощью водолазного-спасательного снаряжения его тело было доставлено на берег и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас причина и обстоятельства трагического случая устанавливаются.

С начала лета количество погибших в г. Киеве достигает уже 15 человек против 9 человек за аналогичный период в прошлом году. А с начала 2018 года на водных объектах столицы погибли 32 человека — это на 10 человек больше, чем за аналогичный период в 2017 году.

Всего с начала 2018 года в водоемах страны погибли более 500 человек.