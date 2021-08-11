У Києві у винуватця ДТП запалало авто, поки він намагався втекти з місця автопригоди

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Києві сталсь нічна автопожежа біля станції метро Шулявська. Палав автомбіль Volkswagen, пише УНН

Що відомо

На столичному проспекті Перемоги, поблизу станції метро Шулявська загорівся Volkswagen сірого кольору. Відомо, що водій автівки знаходячись у нетверезому стані спричинив ДТП на вулиці Богдана Гаврилишина з іншим автомобілем та намагався втікти з місця події. Дорожньо-транспортну пригоду помітив небайдужий громадянин, який на своєму авто почав переслідування водія вздовж проспекту Перемоги.

Під час руху з автівки пішов дим, але водія це не зупинило. Зупинитися йому довелось, коли з авто почало йти полум’я. Він намагався загасити його самотужки за допомогою вогнегасника. Втім, небайдужий громадянин відтянув водія від автівки та повалив його на землю до приїзду патрульної поліції.

Деталі

На місце події прибули надзвичайники ДСНС та оперативно ліквідували полум‘я.

Додається, що на момент інциденту з водієм знаходився ще один чоловік, але після того як палаюча автівка зупинилася він втік з місця події. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Зараз вже на місці працює поліція та слідчі, що з‘ясовують обставини даної автопригоди.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Доповнення

Троє людей опинилися в лікарні внаслідок зіткнення автівок Geely та Dacia у Києві.

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