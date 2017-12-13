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У Києві таксист збив чоловіка на пішохідному переході

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У столиці на вулиці Якуба Колоса водій таксі збив чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході. Про це повідомляє “Київ Оперативний”, передає УНН.

“Близько 21:40 на Якуба Колоса, 8А, водій-таксист на Daewoo, прямо на пішоходному переході збив чоловіка”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що внаслідок ДТП пішоход отримав незначні травми — забій руки та ноги. Чоловік від госпіталізації відмовився.

“Ми ж Борщагівці, тут це нормально”, — сказав постраждалий.

Таксист же стверджує, що під час руху відволікся і не побачив чоловіка.

Як повідомляв УНН, шкільний автобус зіткнувся з легковиком на Житомирщині.

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