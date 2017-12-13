В Киеве таксист сбил мужчину на пешеходном переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В столице на улице Якуба Колоса водитель такси сбил мужчину, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщает “Киев Оперативный”, передает УНН.
“Около 21:40 на Якуба Колоса, 8А, водитель-таксист на Daewoo, прямо на пешеходном переходе сбил мужчину”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате ДТП пешеход получил незначительные травмы — ушиб руки и ноги. Мужчина от госпитализации отказался.
“Мы же на Борщаговке, здесь это нормально”, — сказал пострадавший.
Таксист же утверждает, что во время движения отвлекся и не увидел мужчину.
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