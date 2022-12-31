У Києві та області скасували екстрені відключення

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"Київ і Київська область: екстрені відключення скасовуються. Повертаємось до наших ранкових побажань до свят", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом, якщо не буде ворожих атак.

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Нагадаємо

Сьогодні задля уникнення значних пошкоджень в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла.