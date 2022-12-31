У Києві та області скасували екстрені відключення
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Києві та Київській області скасовано екстрені відключення, передає УНН із посиланням на повідомлення ДТЕК.
Цитата
"Київ і Київська область: екстрені відключення скасовуються. Повертаємось до наших ранкових побажань до свят", - йдеться у повідомленні.
У ДТЕК додали, що енергетики зроблять все можливе, щоб на Новий рік столиця та Київська область були зі світлом, якщо не буде ворожих атак.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Серйозних ушкоджень вдалось уникнути: Галущенко про стан енергосистеми після удару рф
Нагадаємо
Сьогодні задля уникнення значних пошкоджень в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла.