Серйозних ушкоджень вдалось уникнути: Галущенко про стан енергосистеми після удару рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Завдяки силам ППО та завчасним технічним заходам після обстрілів вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.
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«Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання. Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом», – повідомив Галущенко.
Нагадаємо
Сьогодні задля уникнення значних пошкоджень в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла.
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