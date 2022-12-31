Серйозних ушкоджень вдалось уникнути: Галущенко про стан енергосистеми після удару рф

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«Завдяки відмінній роботі ППО та завчасним технічним заходам сьогодні, 31 грудня 2022 року, вдалось уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми України. Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання. Це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік за всю історію незалежної України. Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом», – повідомив Галущенко.

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Сьогодні задля уникнення значних пошкоджень в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла.

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