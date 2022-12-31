Серьезных повреждений удалось избежать: Галущенко о состоянии энергосистемы после удара рф
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Благодаря силам ПВО и преждевременным техническим мероприятиям после обстрелов удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.
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«Благодаря отличной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям сегодня, 31 декабря 2022 года, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины. Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения. Это самые сложные Рождественские праздники и Новый год за всю историю независимой Украины. Враг пытается сломить нас любым способом. Однако, несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом», – сообщил Галущенко.
Напомним
Сегодня во избежание значительных повреждений в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.
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