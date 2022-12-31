В Киеве и области отменили экстренные отключения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киеве и Киевской области отменены экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на сообщение ДТЭК.
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"Киев и Киевская область: экстренные отключения отменяются. Возвращаемся к нашим утренним пожеланиям к праздникам", - говорится в сообщении.
В ДТЭК добавили, что энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом, если не будет вражеских атак.
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Напомним
Сегодня во избежание значительных повреждений в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях введены экстренные отключения света.