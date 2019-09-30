У Києві судитимуть "таксистів", які підсипали людям клофелін і грабували
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо трьох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні громадян після того, як підсипали їм сильнодіючи препарати, зокрема клофелін. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
За даними слідства, чоловіки пересувалися містом на автомобілі з "шашкою" таксі та підшуковували у громадських місцях, біля нічних розважальних закладів та ресторанів людей, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.
"Зловмисники знайомилися з потерпілими та в ході спілкування непомітно для них підсипали до напою сильнодіючий лікарський препарат, який призводить до втрати свідомості. Після того, як потерпілі втрачали свідомість, злочинці забирали в них мобільні телефони, прикраси, грошові кошти та інші цінні речі, та за можливості – направлялися до них додому, звідки також викрадали цінні речі", - повідомили у прокуратурі.
Згідно з матеріалами провадження, зловмисники причетні до вчинення 21 епізоду розбійних нападів. У зв’язку з чим обвинувальний акт за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, вчинений організованою групою) направлено до Подільського районного суду для розгляду по суті.
Наразі зловмисникам продовжено строк перебування під вартою. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в Києві заарештували неповнолітню дівчину, яка в складі злочинної групи отруїла жінку клофеліном для пограбування.