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В Киеве будут судить "таксистов", которые подсыпали людям клофелин и грабили

Киев • УНН

 • 18015 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении трех мужчин, которых подозревают в ограблении граждан после того, как подсыпали им сильнодействующие препараты, в частности клофелин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

В Киеве будут судить "таксистов", которые подсыпали людям клофелин и грабили

По данным следствия, мужчины передвигались по городу на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

"Злоумышленники знакомились с потерпевшими и в ходе общения незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания. После того, как потерпевшие теряли сознание, преступники забирали у них мобильные телефоны, украшения, денежные средства и другие ценные вещи, и по возможности - направлялись к ним домой, откуда также похищали ценные вещи", - сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам производства, злоумышленники причастны к совершению 21 эпизода разбойных нападений. В связи с чем обвинительный акт по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой) направлен в Подольский районный суд для рассмотрения по существу.

Сейчас злоумышленникам продлен срок пребывания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве арестовали несовершеннолетнюю девушку, которая в составе преступной группы отравила женщину клофелином для ограбления.

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