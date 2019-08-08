В Киеве арестовали несовершеннолетнюю клофелинщицу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Взято под стражу несовершеннолетнюю девушку, которая в составе группы лиц отравила женщину клофелином для ограбления. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
“Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 следователями Днепровского управления полиции установлен и задержан еще один участник преступной группы клофелинщиков, которые в начале июля этого года ограбили киевлянку, используя сильнодействующие вещества”, — говорится в сообщении.
По данным следствия, группа злоумышленников, находясь в ресторане на территории Днепровского района столицы, угостила одну из посетительниц алкогольным напитком, в который незаметно добавили сильнодействующие лекарственные вещества. После того, как потерпевшая потеряла сознание, преступники завладели ее мобильным телефоном, денежными средствами, ценностями и документами. Кроме того, злоумышленники завладели и ее автомобилем.
Правоохранители задержали участников преступной группы — двух мужчин и женщину — на территории г. Львов. Им объявлено подозрения и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В то же время в ходе проведения дальнейших следственных действий была установлена причастность к совершению уголовного преступления несовершеннолетней — 15-летней девушки, которой также сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187 (разбой), ч.3 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.
“Постановлением следственного судьи Днепровского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство прокурора местной прокуратуры и в отношении несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога”, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, клофелинщик, который ограбил шесть человек, приговорен к 9 годам за решеткой.