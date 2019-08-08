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У Києві арештували неповнолітню клофелінщицю

У Києві арештували неповнолітню клофелінщицю

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Взято під варту неповнолітню дівчину, яка у складі групи осіб отруїла жінку клофеліном для пограбування. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчими Дніпровського управління поліції встановлено та затримано ще одну учасницю злочинної групи клофелінщиків, які на початку липня цього року пограбували киянку, використовуючи сильнодіючі речовини”, — йдеться в повідомлені.

За даними слідства, група зловмисників, перебуваючи у ресторані на території Дніпровського району столиці, пригостили одну з відвідувачок алкогольним напоєм, у який непомітно додали сильнодіючі лікарські речовини. Після того, як потерпіла втратила свідомість, правопорушники заволоділи її мобільним телефоном, грошовими коштами, цінностями та документами. Крім того, зловмисники заволоділи і її автомобілем.

Правоохоронці затримал учасників злочинної групи — двох чоловіків та жінку — на території м. Львів. Їм оголошено підозри та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Водночас у ході проведення подальших слідчих дій було встановлено причетність до вчинення кримінального правопорушення неповнолітньої особи — 15-річної дівчини, якій також повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (Розбій), ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

“Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора місцевої прокуратури та щодо неповнолітньої обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави”, — повідомили в прес-службі прокуратури.

Нагадаємо, клофелінщика, який пограбував шістьох людей, засуджено до 9 років за гратами.

Українські Національні Новини

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