У Києві суд відпустив підозрюваних у бандитизмі під заставу

“Прокуратура міста Києва висловлює свою незгоду із заявою Святошинського райсуду міста Києва про те, що під час продовження запобіжних заходів чотирьом членам озброєної банди, прокурором не були наведені переконливі докази, які виключали б визначення їм альтернативи у вигляді застави”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, члени даного злочинного угруповання, створеного на етнічній основі, підозрюються у вчиненні упродовж травня 2017 — серпня 2017 року чотирьох зухвалих нападів на підприємців та заволодінні коштами на суму близько 8 млн гривень.

Вказані злочини супроводжувались погрозами вбивства, заподіянням потерпілим тілесних ушкоджень та вогнепальних поранень.

Під час затримання у підозрюваних вилучили значну кількість вогнепальної зброї та бойових припасів, засоби маскування — маски, рукавички, рації, автомобільні номери української та іноземної реєстрації, що свідчить про високий рівень конспірації, а також наркотичні засоби.

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Троє з вказаних осіб не є громадянами України та не мають постійного місця проживання; четвертий — раніше судимий до 6 років позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину і нещодавно звільнився з місць відбування покарань.

Як наголошують у прокуратурі, усі підозрювані у бандитизмі — є де-факто “гастролерами”, не мають офіційних джерел доходу та стійких соціальних зав’язків. Злочини, які їм інкримінуються (розбійні напади, бандитизм, крадіжка в особливо великих розмірах, зберігання наркотиків та зброї) — є тяжкими та особливо тяжкими, за які передбачено покарання до 15 років позбавлення волі.

За даними столичних прокурорів, вказані обставини та ризики на даний час не змінилися і не зменшилися. І при обранні та продовженні учасникам цієї банди запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою суд їх враховував та клопотання задовольняв.

Разом з цим, за словами прес-служби, на засіданнях 21 травня та 15 червня суд при продовженні діючих запобіжних заходів визначив обвинуваченим альтернативу у вигляді застави у сумі 211 440 грн та 158 580 грн.

"При цьому суд не навів жодного обґрунтування, чому саме такий розмір застави здатен забезпечити виконання обвинуваченими покладених на них обов’язків та не врахував практику ЄСПЛ (справа Гафа проти Мальти), згідно якої сума застави має бути встановлена у такому розмірі, щоб перспектива її втрати стримувала обвинувачених від втечі. Більше того, за законом у (кримінальних) провадженнях щодо особливо тяжких злочинів, які супроводжувались застосуванням насильства, суд взагалі не зобов’язаний визначати альтернативу у вигляді застави. Однак у цьому випадку суд з власної ініціативи прийняв такі рішення, які оскарженню не підлягають", - підкреслили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві підозрюваний чоловік втік після внесення застави 260 тисяч гривень.