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На Львівщині затримали банду грабіжників-нелегалів із Азербайджану

На Львівщині затримали банду грабіжників-нелегалів із Азербайджану

Київ • УНН

 • 9136 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Оперативники Житомирщини та Львівщини затримали громадян Азербайджану, причетних до розбійного нападу. Про це повідомила прес-служба Національної поліції у Львівській області, передає УНН

“19 червня працівники поліції у Житомирській області затримали трьох зловмисників, а четвертого — сьогодні, 20 червня, на Львівщині. Усі вони є громадянами Азербайджану, віком 36-50 років, які нелегально перебувають на території України”, — йдеться у повідомленні.

Раніше того ж дня до Бродівського відділення поліції 19 червня надійшло повідомлення від медиків про те, що у лікарню доставлено мешканців району — 59-річного чоловіка з “відкритою черепно-мозковою травмою” та 66-річну жінку з діагнозом “закрита черепно-мозкова травма, забійні рани голови”.

Поліцейські встановили, що потерпілі отримали тілесні ушкодження за місцем проживання. Напередодні близько 23.00 у будинок жінки увірвалися невідомі та вдарили її металевою планкою по голові, після чого вона впала та зімітувала втрату свідомості. Зловмисники почали нишпорити в помешканні і, прихопивши з собою чотири золотих персня, гроші в сумі 10 тисяч гривень та 500 доларів США, а також телевізор “Самсунг”, покинули будинок. Згодом жінка вибігла на подвір’я і виявила свого співмешканця із закровавленою головою, який лежав на землі, а його руки були зв’язані скотчем.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Поліцейські негайно розпочали оперативно-розшукові заходи, орієнтування щодо зловмисників були розіслані усім підрозділам поліції України. Наразі перевіряється їхня причетність до скоєння інших злочинів. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, у Києві вночі 20 червня сталась стрілянина за участю громадян Азербайджану. У результаті сутички постраждав 32-річний іноземець.

Українські Національні Новини

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