У Києві створили комісію для покращення харчування школярів

Депутат зазначив, що найгірша ситуація із харчуванням дітей виявилась у Дніпровському та Дарницькому районах.

“Я поспілкувався із батьками з різних шкіл, почались сипатись скарги. Я звернувся до мера. Ми створили комісію, мер доручив це своєму заступнику — Резнікову. Він зібрав всі райони, всі департаменти освіти, мене як депутата і ініціатора залучив, і ми вирішили десь за два місяці повністю підняти проблематику і знайти найбільш правильний спосіб як правильно харчувати дітей. Ми дійсно стурбовані цим питанням”, — розповів Маляревич.

Також, за його словами, діяльність цієї комісії вже дає певні результати.

“Комісія збиралась один раз у великому складі, і потім десь три рази у маленькому. Це були всі райони, і їм дали 20 днів на збір рекомендацій. За тиждень знову буде зібрання і будемо вирішувати. Комісія працює, повільно але конструктивно. Діти мають їсти (якісну їжу — ред.)”, — наголосив депутат Київради.

Як повідомляв УНН, в Україні діти стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування утричі частіше за дорослих.

Проте, за словами нардепа Тригубенка, чиновники Держпродспоживслужби відмовляються брати на себе за це відповідальність. Контролюючий орган обмежується “проведенням нарад” і закликами українців “бути уважними”.

“Брати на себе відповідальність за ситуацію в країні, чиновники вперто відмовляються. Більше того, вони не поспішають визнавати, що їх бездіяльність — не просто не корисна для суспільства, вона — злочинна, і несе збитки ціною в людське здоров’я. Тому, я вкотре закликаю Уряд відреагувати не лише на безкарність і безконтрольність на споживчому ринку України, але й вжити заходів щодо посилення контролю за тим, як і чому профільні відомства не виконують належних їм функцій!” — закликав він.