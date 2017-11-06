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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61066 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 129475 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107545 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110087 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108205 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101021 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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В Киеве создали комиссию для улучшения питания школьников

В Киеве создали комиссию для улучшения питания школьников

Киев  •  УНН

 • 17681 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. С началом учебного года родители столичных учеников активно начали жаловаться на низкое качество питания детей в школах. На данный момент этим вопросом занимается специально созданная комиссия. Об этом в комментарии УНН рассказал депутат Киевсовета Олесь Маляревич.

Депутат отметил, что наихудшая ситуация с питанием детей оказалась в Днепровском и Дарницком районах.

"Я пообщался с родителями из разных школ, начались сыпаться жалобы. Я обратился к мэру. Мы создали комиссию, мэр поручил это своему заместителю - Резникову. Он собрал все районы, все департаменты образования, меня как депутата и инициатора привлек, и мы решили где-то за два месяца полностью поднять проблематику и найти наиболее правильный способ как правильно кормить детей. Мы действительно обеспокоены этим вопросом", - рассказал Маляревич.

Также, по его словам, деятельность этой комиссии уже дает определенные результаты.

"Комиссия собиралась один раз в большом составе, и потом где-то три раза в маленьком. Это были все районы, и им дали 20 дней на сбор рекомендаций. Через неделю снова будет собрание и будем решать. Комиссия работает, медленно но конструктивно. Дети должны есть (качественную пищу - ред.)", - отметил депутат Киевсовета.

Как сообщал УНН, в Украине дети становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.

Однако, по словам нардепа Тригубенко, чиновники Госпродпотребслужбы отказываются брать на себя за это ответственность. Контролирующий орган ограничивается "проведением совещаний" и призывами к украинцам "быть внимательными".

"Брать на себя ответственность за ситуацию в стране чиновники упорно отказываются. Более того, они не спешат признавать, что их бездействие - не просто не полезно для общества, оно - преступно, и несет ущерб здоровью человека. Поэтому, я еще раз призываю правительство отреагировать не только на безнаказанность и бесконтрольность на потребительском рынке Украины, но и принять меры по усилению контроля за тем, как и почему профильные ведомства не выполняют надлежащих им функций!" - призвал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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