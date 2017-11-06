В Киеве создали комиссию для улучшения питания школьников

Депутат отметил, что наихудшая ситуация с питанием детей оказалась в Днепровском и Дарницком районах.

"Я пообщался с родителями из разных школ, начались сыпаться жалобы. Я обратился к мэру. Мы создали комиссию, мэр поручил это своему заместителю - Резникову. Он собрал все районы, все департаменты образования, меня как депутата и инициатора привлек, и мы решили где-то за два месяца полностью поднять проблематику и найти наиболее правильный способ как правильно кормить детей. Мы действительно обеспокоены этим вопросом", - рассказал Маляревич.

Также, по его словам, деятельность этой комиссии уже дает определенные результаты.

"Комиссия собиралась один раз в большом составе, и потом где-то три раза в маленьком. Это были все районы, и им дали 20 дней на сбор рекомендаций. Через неделю снова будет собрание и будем решать. Комиссия работает, медленно но конструктивно. Дети должны есть (качественную пищу - ред.)", - отметил депутат Киевсовета.

Как сообщал УНН, в Украине дети становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.

Однако, по словам нардепа Тригубенко, чиновники Госпродпотребслужбы отказываются брать на себя за это ответственность. Контролирующий орган ограничивается "проведением совещаний" и призывами к украинцам "быть внимательными".

"Брать на себя ответственность за ситуацию в стране чиновники упорно отказываются. Более того, они не спешат признавать, что их бездействие - не просто не полезно для общества, оно - преступно, и несет ущерб здоровью человека. Поэтому, я еще раз призываю правительство отреагировать не только на безнаказанность и бесконтрольность на потребительском рынке Украины, но и принять меры по усилению контроля за тем, как и почему профильные ведомства не выполняют надлежащих им функций!" - призвал он.