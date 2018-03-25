У Києві сьогодні буде тепло, але слизько

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні у столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 3-5º тепла. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

У КМДА закликали киян бути обережними та уважними на період температурних коливань, звертати увагу на огороджені території та не заходити за їхні межі.

“Якщо ви помітили небезпечну неогороджену територію — звертайтесь на міські гарячі лінії: 1551 (зі стаціонарного), (044) 205-73-37 (із мобільного)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 березня на території України опади не очікуються

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