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У Києві розшукують двох дівчат, які не повернулися додому зі школи

У Києві розшукують двох дівчат, які не повернулися додому зі школи

Київ • УНН

 • 13091 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Поліція Києва розшукує двох 12-річних дівчат, які вчора пішли із школи у Дарницькому районі і не повернулися додому. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.

“До дарницької поліції із заявою звернулися батьки дітей, які зникли. За їх словами, 10 квітня близько 10:30 діти пішли зі школи, та до теперішнього часу не повернулися. Мобільного зв’язку з ними не має. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження дівчаток”, — йдеться у повідомленні.

Поліція розшукує Дмитрієву Варвару Андріївну, 18.01.2006 р.н. Прикмети: зріст 156 см, середньої статури, волосся пряме темно-русе, зелені очі. Була одягнена: спортивні темні штани, світло-зелена кофта, чорно-білий рюкзак. А також — Крамінську Діану Дмитріївну, 11.07.2006 р.н. Прикмети: зріст 160 см, середньої статури, світло-русяве волосся (каре). Була одягнена: темно-сірі спортивні штани, темно-синя футболка, коричнева спортивна кофта з капюшоном, взута у джинсові сліпони.

Правоохоронці закликала громадян, які володіють інформацію про місцеперебування дівчат, звертатися до поліції.

Як повідомляв УНН, на Запоріжжі всю ніч шукали зниклу маленьку дитину.

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