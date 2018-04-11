У Києві розшукують двох дівчат, які не повернулися додому зі школи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Поліція Києва розшукує двох 12-річних дівчат, які вчора пішли із школи у Дарницькому районі і не повернулися додому. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“До дарницької поліції із заявою звернулися батьки дітей, які зникли. За їх словами, 10 квітня близько 10:30 діти пішли зі школи, та до теперішнього часу не повернулися. Мобільного зв’язку з ними не має. Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження дівчаток”, — йдеться у повідомленні.
Поліція розшукує Дмитрієву Варвару Андріївну, 18.01.2006 р.н. Прикмети: зріст 156 см, середньої статури, волосся пряме темно-русе, зелені очі. Була одягнена: спортивні темні штани, світло-зелена кофта, чорно-білий рюкзак. А також — Крамінську Діану Дмитріївну, 11.07.2006 р.н. Прикмети: зріст 160 см, середньої статури, світло-русяве волосся (каре). Була одягнена: темно-сірі спортивні штани, темно-синя футболка, коричнева спортивна кофта з капюшоном, взута у джинсові сліпони.
Правоохоронці закликала громадян, які володіють інформацію про місцеперебування дівчат, звертатися до поліції.
Як повідомляв УНН, на Запоріжжі всю ніч шукали зниклу маленьку дитину.