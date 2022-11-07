У Києві розпочалися екстрені відключення світла: попередні графіки не діють

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"Через зростання споживання в Києві, сьогодні, 7 листопада, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - повідомили у компанії-постачальнику послуги.

Деталі

Напередодні ввечері у КМДА наголошували, що застосовувати екстрені відключення електроенергії у столиці будуть уже з 7:00 7 листопада.

Як пояснюють, на 7 листопада прогнозується дефіцит в енергосистемі на 32% більший, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень. І такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

Доповнення

"Укренерго" вводить 7 листопада планові та аварійні відключення у Києві та семи областях.