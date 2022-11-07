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У Києві розпочалися екстрені відключення світла: попередні графіки не діють

У Києві розпочалися екстрені відключення світла: попередні графіки не діють

Київ • УНН

 • 276732 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Києві розпочалися екстрені відключення електроенергії - без дотримання попередньо складених графіків, повідомили у ДТЕК Київські електромережі на сайті, пише УНН.

Цитата

"Через зростання споживання в Києві, сьогодні, 7 листопада, НЕК "Укренерго" надав розпорядження провести екстрені відключення. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - повідомили у компанії-постачальнику послуги.

Деталі

Напередодні ввечері у КМДА наголошували, що застосовувати екстрені відключення електроенергії у столиці будуть уже з 7:00 7 листопада.

Як пояснюють, на 7 листопада прогнозується дефіцит в енергосистемі на 32% більший, ніж це передбачено графіками стабілізаційних відключень. І такі заходи необхідні, щоб уникнути дефіциту в енергосистемі та не допустити перенавантаження високовольтної інфраструктури.

Доповнення

"Укренерго" вводить 7 листопада планові та аварійні відключення у Києві та семи областях.

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