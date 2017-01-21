У Києві розпочалася акція "Stop Putin's War In Ukraine"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Київ долучився до глобального протесту, анонсованого в більш ніж 50-країн світу, з метою зупинити війну на cході України "#StopPutinsWarInUkraine", передає кореспондент УНН.
Головна мета акції – привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, показати важливість єдності і солідарності з Україною.
При цьому учасники акції мають на меті закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в Україні.