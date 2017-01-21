У Києві розпочалася акція "Stop Putin's War In Ukraine"

Головна мета акції – привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, показати важливість єдності і солідарності з Україною.

При цьому учасники акції мають на меті закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в Україні.