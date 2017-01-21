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11 марта, 18:08 • 140187 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144538 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве началась акция "#StopPutinsWarInUkraine"

В Киеве началась акция "#StopPutinsWarInUkraine"

Киев • УНН

 • 13224 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Киев присоединился к глобальному протесту, анонсированному в более чем 50-странах мира, с целью остановить войну на Востоке Украины "#StopPutinsWarInUkraine", передает корреспондент УНН.

Главная цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной.

При этом участники акции называют целью призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в Украине.

Украинские Национальные Новости

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