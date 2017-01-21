В Киеве началась акция "#StopPutinsWarInUkraine"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Киев присоединился к глобальному протесту, анонсированному в более чем 50-странах мира, с целью остановить войну на Востоке Украины "#StopPutinsWarInUkraine", передает корреспондент УНН.
Главная цель акции - привлечь внимание общественности к российской агрессии в Украине, показать важность единства и солидарности с Украиной.
При этом участники акции называют целью призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в Украине.