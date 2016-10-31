У Києві реконструюють зупинку трамвая "Станція метро "Чернігівська"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Києві реконструюють зупинку трамвайної лінії “Станція метро “Чернігівська” під транспортний пересадочний вузол. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, реконструкцію здійснять під транспортний пересадочний вузол з терміналом та ділянки трамвайної лінії від проспекту Юрія Гагаріна на вулиці Гната Хоткевича до трамвайного розворотнього кола на вулиці Миропільській у Дніпровському районі Києва.
Зазначені ділянки потребують реконструкції для безперешкодної та безпечної пересадки пасажирів з одного виду транспорту на інший. У рамках реконструкції буде здійснено влаштування сучасних підвищених платформ із автоматизованою системою пропуску пасажирів.
Одночасно реконструкція трамвайних ліній за сучасними європейськими технологіями дозволить відкрити нові магістральні маршрути на проспекті Юрія Гагаріна.