В Киеве реконструируют остановку трамвая "Станция метро "Черниговская"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Киеве реконструируют остановку трамвайной линии "Станция метро "Черниговская" под транспортный пересадочный узел. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
Так, реконструкцию проведут под транспортный пересадочный узел с терминалом и участки трамвайной линии от проспекта Юрия Гагарина на улице Гната Хоткевича до трамвайного разворотного круга на улице Миропольской в Днепровском районе Киева.
Указанные участки требуют реконструкции для беспрепятственной и безопасной пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой. В рамках реконструкции осуществят обустройство современных повышенных платформ с автоматизированной системой пропуска пассажиров.
Одновременно реконструкция трамвайных линий по современным европейским технологиям позволит открыть новые магистральные маршруты на проспекте Юрия Гагарина.