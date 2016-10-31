В Киеве реконструируют остановку трамвая "Станция метро "Черниговская"

Так, реконструкцию проведут под транспортный пересадочный узел с терминалом и участки трамвайной линии от проспекта Юрия Гагарина на улице Гната Хоткевича до трамвайного разворотного круга на улице Миропольской в ​​Днепровском районе Киева.

Указанные участки требуют реконструкции для беспрепятственной и безопасной пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой. В рамках реконструкции осуществят обустройство современных повышенных платформ с автоматизированной системой пропуска пассажиров.

Одновременно реконструкция трамвайных линий по современным европейским технологиям позволит открыть новые магистральные маршруты на проспекте Юрия Гагарина.